Mahsur kalan hasta için tüm ekipler seferber oldu
Göksun’un kırsal mahallelerinden Küçükçamurlu’da tipi nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşmakta zorluk yaşadığı hasta, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 20:26 14.01.2022, 20:57
Göksun ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bir hastanın mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. İlçenin kırsal mahallelerinden Küçükçamurlu’da meydana gelen olayda, Nazire Kişi’nin (76) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu açılan yoldan paletli ambulansla hastaya ulaştı. Evinden alınarak mahalle merkezindeki ambulansa taşınan Kişi, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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