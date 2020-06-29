Megapark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erayman, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Megapark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Erayman Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 13:56 29.06.2020, 14:36
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Megapark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Erayman kalp krizi hakkında bilgiler verdi.
Erayman son olarak kalp krizi belirtilerini izleyicilerle paylaştı.
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