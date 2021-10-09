Melez alıçlar ilk meyvelerini verdi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Dr. Öğr. Üyesi Akide Özcan tarafından Alıçta melezleme ile iri çeşit eldesine yönelik başlatılan ıslah çalışmalardan ilk meyveler alınmaya başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2021, 14:43
Prof. Dr. Sütyemez ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan tarafından alıçta verimli ve iri meyve elde etmek hedefiyle başlatılan ıslah çalışmalarında çok önemli mesafe kat edildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sütyemez, ortalama Ortalama 32.14g olan alıçların, meyvelerin irilik yönünden çok dikkat çekici olduğunu belirtti.
Konuşmasının devamında Sütyemez, “Çalışma sona erdiğinde Türkiye’nin ilk melez alıçın ıslahı ve tescilini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
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