Melez alıçlar ilk meyvelerini verdi

Prof. Dr. Sütyemez ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan tarafından alıçta verimli ve iri meyve elde etmek hedefiyle başlatılan ıslah çalışmalarında çok önemli mesafe kat edildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sütyemez, ortalama Ortalama 32.14g olan alıçların, meyvelerin irilik yönünden çok dikkat çekici olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında Sütyemez, “Çalışma sona erdiğinde Türkiye’nin ilk melez alıçın ıslahı ve tescilini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.