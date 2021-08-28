Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Şehir genelindeki 25 kütüphanede Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan öğrenciler, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Atamaları gerçekleşip memur olan gençler, kütüphane personeliyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sürpriz konuklara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı da gerçekleştirildi. Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu yaptığı açıklamada, “Bugün yeni memur kardeşlerimiz çok kıymetli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kariyerlerinde, hayatlarında her birine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.