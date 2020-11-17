Merakla başladı, ustaların ustası oldu!
28 yıl önce futbolcuyken kahveye olan ilgisiyle kendini bu işin içinde bulan Tayfun Balkan kahveye olan ilgisiyle başladığı işte 28 yılını geride bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 17:41
28 yıl önce futbolcuyken kahveye olan ilgisiyle kendini bu işin içinde bulan Tayfun Balkan şimdilerde ise yurt dışından ve yurt içinden birçok baristaya eğitimler vererek yarışmalara hazırlıyor.
Birçok ülkeyi gezerek kahve kültürüne sahip olan ve bu kültürleri yaşatmaya çalışan balkan bu zamana kadar 5 bini aşkın kişiye verdiği eğitimlerin yanı sıra düzenlenen uluslararası yarışmalarda da jüri olarak yer alırken Kahramanmaraşlıların ise vazgeçilmez adresi oldu.
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