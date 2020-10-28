MHP Elbistan İlçe Başkanı Bostan’dan 29 Ekim mesajı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Bostan, kutlama mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde Cumhuriyetimizin 97. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Türk milleti destansı İstiklal Savaşıyla tarihinin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyetinin ilanıyla verilmiştir. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sımsıkı sarılarak cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini hürmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.