MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de covid ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi!
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, artan vakalara dikkat çekti.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 13:57 01.05.2021, 15:10
TBMM ülke genelinde yaşanan gelişmelere hassasiyetle değinerek, meclisin ve kamuoyunun çözüm noktasında yol katetmesini sağlayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, düzenlediği basın toplantısı ile yine birçok önemli konu başlığına dikkat çekerek çağrıda bulundu.
Milletvekili Aycan burada covid-19 salgınında dünya sıralamasında türkiye’nin birinci sıralara geldiğini söyledi.
Milletvekili Aycan konuşmanın devamında tam kapanmanın önemine dikkat çekti.
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