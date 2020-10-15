Miletvekili Özdemir ve Sezal, Süleyman Soylu ile görüştü!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Milletvekili Ahmet Özdemir, Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 15.10.2020, 09:00 15.10.2020, 10:07
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Miletvekili Özdemir ve Sezal, Süleyman Soylu ile görüştü!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Milletvekili Ahmet Özdemir, Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Milletvekili Sezal ve Özdemir, Bakan Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a yapılmasının arzu edildiği talepler ve yatırım programı hakkında görüşmelerde bulundular. 

Ziyaret sonrası Milletvekili Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

Milletvekilimiz Sn Mehmet Cihat Sezal ile birlikte Tüm Milletvekillerimiz adına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik.

Ziyaretimiz kapsamında;

İlimizdeki 112 Binamızın Tüm numaraların 112'de toplandığı Yeni Nesil Çağrı Merkezine dönüştürülmesi,

Onikişubat Kaymakamlık Binasının yapımı,

Elbistan İlçe Emniyet Binası ve İlçe Jandarma Binası yapımının 2021 yılı yatırım programına alınması konularını görüştük.

Sayın Bakanımıza, taleplerimizin hızlı bir şekilde karşılanması hususunda verdiği talimatları ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz."

#AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal #Milletvekili Ahmet Özdemir #Bakan Süleyman soylu
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