Miletvekili Özdemir ve Sezal, Süleyman Soylu ile görüştü!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Milletvekili Ahmet Özdemir, Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Milletvekili Ahmet Özdemir, Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Milletvekili Sezal ve Özdemir, Bakan Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a yapılmasının arzu edildiği talepler ve yatırım programı hakkında görüşmelerde bulundular.
Ziyaret sonrası Milletvekili Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;
Milletvekilimiz Sn Mehmet Cihat Sezal ile birlikte Tüm Milletvekillerimiz adına İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu yu ziyaret ettik.— Ahmet Özdemir???????? (@avahmetozdemir) October 14, 2020
???? 112 binamızın, Tüm numaraların 112'de toplandığı Yeni Nesil Çağrı Merkezine dönüştürülmesi
????Onikişubat Kaymakamlık binasının yapımı pic.twitter.com/t9Qr41ZI1o
Milletvekilimiz Sn Mehmet Cihat Sezal ile birlikte Tüm Milletvekillerimiz adına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik.
Ziyaretimiz kapsamında;
İlimizdeki 112 Binamızın Tüm numaraların 112'de toplandığı Yeni Nesil Çağrı Merkezine dönüştürülmesi,
Onikişubat Kaymakamlık Binasının yapımı,
Elbistan İlçe Emniyet Binası ve İlçe Jandarma Binası yapımının 2021 yılı yatırım programına alınması konularını görüştük.
Sayın Bakanımıza, taleplerimizin hızlı bir şekilde karşılanması hususunda verdiği talimatları ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz."
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