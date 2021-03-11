Milletvekili Aycan, TBMM Genel Kurulunda söz aldı!

Demiryolu taşımacılığı ekonomiktir, yolcu ve yük taşıması için zorunlu bir durumdur. demiryolu taşımacılığı ve yüksek hızlı tren taşımacılığını destekliyoruz, yaygınlaşmasını ve ağın genişlemesini ülkemiz için zorunlu görüyoruz, başlamış projelerin hızla bitirilmesini bekliyoruz.

Şehrim Kahramanmaraş, sanayi ve tarımsal üretimiyle ticari hacmi olan bir büyükşehirdir. şehrim kahramanmaraş, demiryolu taşımacılığı konusunda sıkıntı yaşamaktadır. demiryolu taşımacılığından ve yüksek hızlı tren taşımacılığından kahramanmaraş'ın da yararlanmasını bekliyoruz. kahramanmaraş'a demiryolu ve yüksek hızlı tren taşımacılığıyla ilgili projelerin durumu nedir? kanun teklifi'nin 7'nci maddesiyle yapılan düzenlemeden Kahramanmaraş'la ilgili projeler de faydalanacak mıdır? Kahramanmaraş'a demiryolu projelerinin bitim tarihi nedir? teşekkür ederim.