Milletvekili Habibe Öçal’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Değerli ve sevgili Kahramanmaraşlılar; hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Bize Recep ve Şaban’ı mübarek kılıp, bizi Ramazan’a kavuşturan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif’i idrak etmeyi bize nasip eden, Yüce Allah’a hamd-ü senalar olsun. Bir yandan Ramazan ayından ayrılacak olmanın verdiği üzüntüyü yaşarken diğer bir yandan da Ramazan Bayramına kavuşacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim’den, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve verdiğimiz zekât ve fıtr sadakalarını kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Hepinizin bildiği üzere ülkemizde ve tüm dünyada kendini gösteren “Koronavirüs” salgını nedeniyle insanlık olarak zorlu süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçle birlikte sosyal hayat başta olmak üzere birçok alanda fedakârlıkta bulunmak zorunda kalıyoruz.

Bu fedakârlıklardan biri de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramını evlerimizde, bayramın muhtevasından uzak bir şekilde geçirmek olacaktır. Gönlümüz geçmiş bayramlarda olduğu gibi kalabalık bayram sofralarında, sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi ancak unutmamalıyız ki, bu salgın sürecinde alınan tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Ayrıca hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması adına devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyoruz ki devlet-millet el ele vererek bu salgın sürecinin de üstesinden geleceğiz. Bayramlarımızı buruk yaşadığımız bu dönemde bizleri üzen diğer bir mesele de uzun yıllardır devam eden, Filistinli kardeşlerimize uygulanan İsrail zulmünün son günlerde yeniden hortlamış olmasıdır.

Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hiçbir masumun kanı yerde kalmayacaktır. Allah, intikam alanların en hayırlısıdır. O’nun (c.c) laneti bu zulmü yapanlara ve destekçilerine olsun. Rabbim’den, hepimizi sağlıkla, mutlulukla ve huzurla kutladığımız nice bayramlara erdirmesini niyaz ediyor, hepinizi ayrı ayrı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.