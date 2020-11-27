Milletvekili Öçal bütçe çalışmalarına katıldı
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal TBMM Plan Bütçe Komisyonunda söz alarak gündemi değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 18:58
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal TBMM Plan Bütçe Komisyonunda söz aldı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki çalışmalara katılım sağlayan Milletvekili Öçal burada gündemi değerlendirerek birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet devam edeceğini belirtti.
9°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. M. United
|8
|13
|11. Crystal Palace
|9
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7