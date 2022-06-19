Milletvekili Özdemir, müjdeyi verdi!

Özdemir sosyal medya hesabında şu açıklamaya yer verdi: "Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bir adımı daha atıyoruz. Daha önce Noterlik bulunmayan Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize, noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun."