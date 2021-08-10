Milletvekili Sezal KASİAD’ı ziyaret etti!

Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kabul edilen Milletvekili Sezal burada kentin iş dünyasına dair istişarelerde bulundu.

İş dünyası ve siyaset arası diyaloghların ve iş birliklerinin de konuşulduğu toplantıda kentin geleceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise KASİAD’ın şehir adına çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.