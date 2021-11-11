“Milli Ağaçlandırma Günü"nde Afşin’de 10 bin fidan toprakla buluştu

Bakraç ağaçlandırma sahasında, Afşin Orman İşletme Şefliği tarafından “Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Büyüktatlar ve Bakraç Mahallesindeki ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Afşin Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, dikilen her fidanın insanlığa ve doğaya büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Ağaçlandırma etkinliği kapsamında başlatılan “Geleceğe nefes, dünyaya nefes programına Afşin olarak 10 bin fidanla destek olduklarını belirten Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, “2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçemizde de öğrencilerimiz, vatandaşlarımız, kamu ve kurumlarımızın katılımıyla fidan dikimi etkinliği düzenliyoruz. Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” Açıklamasında bulundu.

"Geleceğe Nefes" seferberliğiyle dikilen her fidanın yaşam ve oksijen kaynağı olduğunu vurgulayan Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, “Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe artmakta. İklim değişikliği konusunda dünya genelinde yapılan çalışmalar var. Ülkemizde erozyonun önlenmesi ve küresel ısınmasın etkilerinin azaltılmasına destek olmak için bu faaliyetlerimizi artırarak devam ediyorum. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Milli Ağaçlandırma Günü'müzün hem ilçemiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Diye konuştu.

Afşin TEMA Temsilcisi Rıfat Köş de, “Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da yapılıyor. Afşin Orman İşletme Şefliğimiz tarafından organize edilen etkinliğe TEMA gönüllüleri olarak fidanları topraklarla buluşturarak destek olmaya çalışıyoruz. Afşin’imizi yeşillendirmek adına, geleceğe nefes adında güzel bir çalışma oldu.” diye konuştu.

Etkinliğe, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.