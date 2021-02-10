Milli mücadelenin 101. yılında özel! Özçam marketlerden şok kampanya
Milli mücadelenin 101. yılında Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam Aksu Haber aracılığıyla Kahramanmaraş halkına 12 Şubat mesajı verdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2021, 15:44 10.02.2021, 16:24
Çam konuşmasının devamında son günlerde gündem olan faiş fiyat artışlarını değerlendirerek Kahramanmaraş’ta yerel esnaf hiçbir zaman faiş fiyat artışı yapmadı dedi.
Özçam marketler zincirinin yapmış olduğu kampanyaları değerlendiren Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam milli mücadelenin 101. yılında Kahramanmaraşlı vatandaşlara Özçam Marketler olarak kampanya yaptıklarını belirtti.
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