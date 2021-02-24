Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı

 Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

KAHRAMANMARAŞ 24.02.2021, 20:44
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.

Yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına karar verdi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu ifade eden daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına, istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici,  kararın önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.

"12 yıl vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinin birinci evresi olarak gördüğümüz bu aşamanın tamamlanmış olması, bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı hukuk mücadelesinin bir nevi yargı tarafından tescillendiği anlamını taşımaktadır." ifadesini kullanan Ekici, ana soruşturmanın da bu aşamadan sonra bir neticeye ulaşacağına olan inançlarının arttığını aktardı.

Ekici, "Bu haklı hukuki mücadelemizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin göstermiş oldukları hukuki hassasiyet önemlidir." dedi.

- Karar

FETÖ üyeliği nedeniyle de yargılandığı Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Dursun Özmen, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla yargılandığı davada Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesince 15 Şubat'ta "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici (fotoğrafta) açıklamalarda bulundu.

#Kahramanmaraş #Muhsin Yazıcıoğlu
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