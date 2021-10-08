MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nden MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesine ziyaret!

İki şehir arasındaki ticaretin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulurken MÜSİAD Gaziantep Şube Bakanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Başkan Çiçekçi’ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Bakanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Kahramanmaraş Şubesinin çalışmalarını takip ettiklerini ve örnek aldıklarını söyledi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise Başkan Fedaioğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.