MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Kervancıoğlu’ndan 12 şubat mesajı!

Tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlayan Başkan Kervancıoğlu, Kahramanmaraşlı için 12 Şubat’ın, din ve vatan, özgürlük ve bağımsızlık, ezan ve bayrak için her şeye rağmen, herkese karşı başarılmış, bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırılışının, milli dirilişin ve şahlanışın adı olduğunu söyledi.



Her yıl olduğu gibi, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. Yıldönümünün, 7 den 70’e tek yürek halinde kutlandığına dikkat çeken Başkan Kervancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi.



Her yıl 5-12 Şubat tarihleri arasında şehrimizde organize edilen anma ve kutlama etkinlikleri bu eşsiz destanın gelecek kuşaklara aktarılması için çok önemlidir.



Kahramanmaraşlı, birlik ve beraberliğini, vatan sevgisi ile pekiştirip, aziz vatanı kanları uğruna korumuş ve kurtuluş meşalesini Maraş'tan ateşlemiştir. Anadolu'nun işgalden kurtulan ilk ili olan Maraş, kahramanlık destanıyla tarihin altın sayfalarında yerini almıştır.



Bu nedenle 101 yıl önce bu topraklarda verilen ve 22 gün 22 gece süren bu şanlı mücadele sadece Maraşlının değil, bütün Türk Milletinin bir var oluş kavgasının hikâyesidir. Bu vesileyle Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı’nda din, vatan, namus ve mukaddesat uğruna canını ortaya koymuş şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”