MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi üyeleri düzenlenen toplantıda bir araya geldi
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kahramanmaraş Şubesi Mayıs ayı üye istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 16:13 13.05.2022, 18:44
Göreve geldiği günden bu yana üyelerinin iş hayatında daha rahat etmesi için büyük uğraşlar sarf eden MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, önemli konuları, üye istişare toplantısında gündeme getirdi.
Toplantıda MÜSİAD üyeleri güncel konular üzerinden istişareler yaparak, fikir ve düşüncelerini anlattı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiçekçi, toplantıda ortak sermaye girişimi projesinin konuşulduğunu söyledi.
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