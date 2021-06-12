MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden istişare toplantısı!
Üyeler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 11:14 12.06.2021, 11:23
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nde üye istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantı Pandemi tedbirleri çerçevesinde azami üye sayısı ile gerçekleşti.
Toplantıda MÜSİAD üyeleri güncel konular üzerinden istişareler yaparak, çeşitli kuruluşlar da yer alan üyeler fikir ve düşüncelerini bu toplantıda anlattı.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube binasında düzenlenen istişare toplantısına, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih ÇİÇEKÇİ, MÜSİAD Ve GENÇ MÜSİAD Üyeleri Katıldı.
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