Namık Kemal Mahallesi’nde korkutan yangın!
Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom binasında yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 12:54 12.05.2021, 13:48
Atık malzeme deposunda çıkan yangına çevredekilerini ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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