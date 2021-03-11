Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Göksun’da Görüldü

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altında bulunan hayvanlardan vaşak, bu kez Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı.

Yakup Bozoğlu isimli bir vatandaş, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı soğuk pınar mahallesinde arazide giderken bir vaşağı çalıların arasından görüntüledi.

Bu bölgede İki tane vaşak olduğunu söyleyen Bozoğlu, biri bizi fark edince ormanlık alana gitti. Ancak birini görüntüleyebildik. Görüntülediğimiz vaşak, çetin geçen kış koşulları nedeniyle son derece zayıflamıştı" dedi. Muhabir: Gökhan Çalı