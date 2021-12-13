Nimet Avşaroğlu son yolculuğuna uğurlandı!

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun annesi Nimet Avşaroğlu hayatını kaybetti.

Merhume Avşaroğlu bugün Kahramanmaraş Şeyhadil mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ,Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak parti Onikişubat İlçe Başkanı Mucahit Kara, Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’nin yanı sıra merhumenin sevdikleri ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Aksu TV ailesi olarak bizler de merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.