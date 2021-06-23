Öğrencileri sınav heyecanı sardı!
Milyonlarca adayın hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor. 3 oturumda tamamlanacak sınav için 2,6 milyonun üzerinde aday başvuru yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 17:00
Milyonlarca adayın hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor. 3 oturumda tamamlanacak sınav için 2,6 milyonun üzerinde aday başvuru yaptı.
Bir senelik hazırlanma süreci sona ererken 2.6 milyonun üzerinde aday 26-27 Haziran'da hayallerindeki üniversiteye girmek için sınavlarda ter dökecek.
YKS’ye girecek öğrenciler hazırlanma süreçlerini Aksu Haber’e anlattı.
Öğrencilerin sınava hazırlanma sürecindeki çektiği zorlukları anlatan Rehberlik öğretmeni Akif Türköner, sınava sayılı günlerin kaldığı şu günlerde öğrencilerin yapması gereken hususlara değindi.
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