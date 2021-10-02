Oğuzhan Asiltürk'e veda…

Geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat eden Oğuzhan Asiltürk için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygularını paylaşırken şunları kaydetti.



Dualar eşliğinde musala taşından alınan Asiltürk'ün naşı Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülmek üzere omuzlarda cenaze aracına taşındı.

