Ömer Efe ile Beyza Gündeş İle dünya evine girdi!

Çiftler Alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdiler.

Çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirirken Çiftler mutluluğa bir ömür boyu evet dedi.

Bu muhteşem düğüne katılan konuklar ise genç çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, çok sevdiğimiz iki ailenin bugün en mutlu günleri, Allah mutluluklarını daim etsin dileklerini iletti.

Efe ve Gündeş aileleri Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, düğünümüze gelen herkese teşekkür ederim dedi.