Ömer Efe ile Beyza Gündeş İle dünya evine girdi!
Kahramanmaraş kent basının tecrübeli ismi Şahin Efe’nin Oğlu Ömer Efe, Beyza Gündeş İle dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 17:10 25.10.2021, 18:49
Çiftler Alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdiler.
Çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirirken Çiftler mutluluğa bir ömür boyu evet dedi.
Bu muhteşem düğüne katılan konuklar ise genç çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, çok sevdiğimiz iki ailenin bugün en mutlu günleri, Allah mutluluklarını daim etsin dileklerini iletti.
Efe ve Gündeş aileleri Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, düğünümüze gelen herkese teşekkür ederim dedi.
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü