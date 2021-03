Onikişubat Belediyesi’nden Down Sendromlular Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Başkan Mahçiçek, “Down adı aslında literatürden kaldırılmıştı. Çünkü onlar Down’un Türkçe karşılığı olan aşağı değil, üstün insani özelliklere sahip, içlerinde sadece iyilik ve saflık barındırabilen ‘Up’ sendromlular olmalı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken eğitimle sosyal hayata kazandırılabileceklerinin farkına varmak ve hayatlarını bir birey olarak sürdürebilmelerini sağlamak için, Birleşmiş Milletler 21 Mart'ı Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir.

Down Sendromu genetik bir farklılıktır. Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde bu sayı 47 olmaktadır. Bu nedenden dolayı her yıl 3. ayın 21. günü farkındalık günü olarak kabul edilmiştir. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, bireyin hayatı boyunca devam eden bir farklılıktır.

Biz de belediye olarak bu farklılığın bilincindeyiz ve Down Sendromlu öğrencilerimizin hayata katılımlarını sağlamak amacıyla geçen yıl inşaatını tamamladığımız Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DOKMER) açarak şehrimizde bir eksiği daha giderdik. Geçen yıl açılışını planladığımız fakat pandemi nedeniyle öğrenci kabulü sağlayamadığımız DOKMER’de öğrenci kayıtlarımız ve faaliyetlerimiz başlamıştır. 400 öğrenci kapasiteli merkezimizde fizik tedavi, resim ve eğitim sınıflarında öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik dersler verilecektir. Bahçemizde bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak alanlarda öğrencilerimiz kendilerini geliştirebilecekler.

Down Kafe’de garsonluk eğitimi alan öğrencilerimiz gelen miafirlerimize hizmet verecekler. Böylece öğrencilerimizin birey olarak yaşamlarını devam ettirmelerine yönelik kişilik gelişimi, sosyallik, özgüven ve beceri temelli gelişimlerini sağlayarak topluma kazandırmayı hedeflemekteyiz.

21 Mart Pazar günü DOKMER’de birçok etkinlik yapılacak olup tüm halkımızın teşriflerini bekleriz.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle ailelerinin hayatlarında farkındalık oluşturan bu melek çocuklarımıza sahip oldukları için kendilerini kutluyorum. Down’un bir hastalık olmadığını bir farkındalık olduğunu bilmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.”