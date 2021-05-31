Onikişubat Belediyesinin vizyon projesi EXPO 2023!

Kahramanmaraş kamuoyunun dillendirdği konuların başında gelen kentin tanıtılması konusunda eksik kalınması hususu, uzun yıllar devlet kademelerindeki çalışmaları ve siyasetteki tecrübelerini şehrine adayan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in olmaz denileni olur hale getirmesi ile son buldu.

Her zaman ilklerin öncülüğünü yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in vizyon projesi EXPO 2023 sadece şehre değil dünyaya damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Halen hazırda devam eden çalışmalar kapsamında 789.000 m² EXPO 2023 Rekreasyon alanı içerisinde, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın en büyüğü 68.700 m² büyüklüğünde turkuvaz renkli Kristal Lagünü görsel güzelliği ve ekinlikleriyle şehre ayrı bir değer katacak.

Çevresinde yürüyüş parkurları, su araçlarıyla gezinti ve birçok su sporu yapılabilecek. Şehirde daha önce yapılmayan birçok etkinlik ve yarışma Kristal Lagün’de gerçekleştirilebilecek.

Bu anlamda şehrin ve bölgenin de cazibesini artırarak yerli ve yabancı misafirler için tercih edilen bir mekân olması beklenmektedir.