Onikişubat Belediyesinin vizyon projesi: EXPO 2023!
”Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla hazırlanan EXPO 2023 ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda EXPO heyeti incelemelerde bulunmak için Kahramanmaraş’a geldi.
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği heyetine onikişubat belediye başkan yardımcısı ali Ünsal ile yetkililer eşlik etti.
Heyet kentte etkinliğin yapılacağı EXPO alanında incelemelerde bulunurken onikişubat belediye başkan yardımcısı ali Ünsal’dan bilgiler aldı.
Arasta Çarşısından, kelebek müzesine, hobi evlerinden Kristal lagüne kadar birçok alanı baştan sona gezen heyet Onikişubat Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnun kaldı.
İncelemeler sonrası aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan onikişubat belediye başkan yardımcısı ali Ünsal, “EXPO 2023’ün ülkemiz, Kahramanmaraş ve onikişubat’ımız için önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) yetkileri gezi sonrasında Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda Onikişubat belediyesinin EXPO 2023 çalışmalarını değerlendirdi.
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