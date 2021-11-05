Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi: EXPO 2023!
Kahramanmaraş siyasetine yıllardır ivme kazandıran bürokrasinin ise mihenk taşlarından sosyal belediyeciliğin öncüsü Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek dünya projesi olan EXPO 2023 rekreasyon alanında kentin birçok kesimini ağırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2021, 14:41 05.11.2021, 19:14
Başkan Mahçiçek Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada EXPO 2023 projesinin bir dünya markası olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Mahçiçek son olarak expo2023 projesi sonrasında da bu alanın Kahramanmaraş’a her türlü donatıyla hizmet vermeye devam edeceğini ve birçok festivale ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.
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