Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi: EXPO 2023!

Başkan Mahçiçek Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada EXPO 2023 projesinin bir dünya markası olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Mahçiçek son olarak expo2023 projesi sonrasında da bu alanın Kahramanmaraş’a her türlü donatıyla hizmet vermeye devam edeceğini ve birçok festivale ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.