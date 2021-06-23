Önüne çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı!

Olay Ali Ulvi Yetişen bulvarında meydana geldi. G.G. idaresindeki 33 ACK 689 plakalı otomobili ile seyir halindeyken önüne çocuk çıktı. Çocuğa çarpmamak için manevra yapan G.G. refüjde bulunan ağaca çarptı.



Yoldan geçen bir başka sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi kazanın şokunu üzerinden atlatamayan G.G.’ye ilk müdahalede bulundu.



Yaralanan G.G. ambulans ile Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.



G.G. Karşısına çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptığı ifade etti.



Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırılan G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.