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Osmanlı da doktor reçetesindeydi! Şimdi Mado’da

Osmanlı zamanında saray doktorlarının dahi tıbbi reçetelerinde yer alan ve padişah içeceği olarak bilinen 23 bin yıllık geçmişe sahip Salep Kahramanmaraş’ta usta ellerde şekilleniyor. Dondurma ile kentin ismini dünyaya duyuran Mado, salebi de dünya açmaya hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 11:25
Osmanlı da doktor reçetesindeydi! Şimdi Mado’da

Dondurmanın yanı sıra binlerce yöresel ürünü bünyesinde barındırıp dünyanın 36 ülkesine ihraç eden Mado üreticinin de ekonomisine katkı yaptı. Kahramanmaraş ve bölgesinde yetişen yöresel ürünleri tesislerinde işleyerek şubelerine sevk eden Mado salebiyle de dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı.

Hakiki Maraş dondurmasına lezzet ve kıvamı veren şifalı içecek Salep, dünya dondurma markasının ellerinde değerini buldu. Osmanlı dönemlerinde saray hekimlerinin reçetelerinin birinci sırasında yer alan Salep kış ayının vazgeçilmez içeceği olarak tüm moda şubelerindeki raflarda yerini aldı.

Erdal Kanbur: ‘’Şimdi bu salep şifalı içecek salep Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez içeceklerinden birtanesi, salep aynı zamanda dondurma yapımında kullanılır, birde sıcak ve şifalı içecek olarak tercih ediliyor, salepi kaynatarak kış günlerinde içime hazır hale getirdik, ama biz Kahramanmaraş’ta yetişen bu endemik bir kökten oluşan sıcak salep’i yurtdışınada ihracat yapıyor, orada bulunan vatandaşlarımızın salepi tatmaları için elimizden geleni yapıyoruz, o yüzdende bu orkide kökeni yani salep’i kendi bünyemizde yetiştirip satıyoruz ekimi azaldığından dolayı yasaklandı, toprağa tekrardan indirdik, ve topraktan üretimini yapıyoruz ki oradan da Türkiye’mize bir gelir kapısı sağlansın, salep’i alalım, yurtdışında satalım, bu şifalı içeceğin herkesi tatmasında yarar var bu içecek süt salep ve şekerden oluşuyor, süt keçi sütü yani özellikli bir süt salep’imizde yine o keza iki bin rakımda yetişen salep’in Reha’nın kokusu, ,insana verdiği güç ve enerji bunu çocuklarımıza kadar indirgediğimizde çocuklarımızın gelişiminde çok yararı var, daha sağlıklı büyümelerini sağlar, kemik yapılarını ve büyüme evresinde her şeye şifalı geleceğini biliyoruz ve inanıyoruz, salep tıp’ta da kullanılıyori eskiden beri bir saray içeceği olarak bilinen salep’i padişahlarımızda çok severmiş, o yüzden de yurtdışına pazarlayıp salep’in tadını farklılaştırarak fıstıklı fındıklı ve tarçınlı olarak aramo katarak vatandaşlarımızın beğenesine sunarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

İhracat yaparak geliri arttırmayı düşünüyoruz!

Kanbur konuşmalarına şöyle devam etti: Amacımız Türkiye’mizden bu içeceği yurtdışına satarak oralardan bir gelir kapısı açmak için çalışmalarımız hayli fazla, o yüzdende salepimizin arkasındayız bu şifalı içeceği kış günlerinde içtiğin zaman öksürükten insanları koruyan içeceğin faydasını saymakla bitmiyor, kış hastalalıklarından bir nebze insanları koruduğu için yaygınlaştırmak şart!

Endemik bir bitki olduğu için biraz zahmeti var!

Tabi neler yaptık, bu bitki örtüsünü yakından tanıyoruz çalışmalarımız oldukça fazla, hangisinin aroması daha iyi, hangisinin güç verici özelliğini iyi bildiğimiz için kendi meramızda yetiştirip bakıyoruz inceliyoruz, geçen sene ektiğimiz yumruları bu sene topladık, biraz hava yağmurlu olduğunda ekimini yapacağız bir verdiğinde iki yumru nasıl alırız onu düşünüyoruz, katma değeri nasıl yüksek tutarız

bunların hepsinin çalışmalarını yapıyoruz ki bunun fazlasını başardık, toprağa indirgeyererk bunun fizibilite çalışmalarını tamamladık, her sene ekimini yapıyoruz!

Halkımızın yanındayız! Ekin alıcısını ben bulayım!

Kanbur şunları da ekledi!

Halkımıza diyoruz ki bunlardan ekin alıcısı çok fazl satımını ben yapayım, her türlü istihdamı sağlayalım, kilosu oldukça pahalı 700-800 arası bin liraya gittiğide oluyor salep’in çünkü kullanım alanı çok fazla hem tıpta kullanılıyor, hem de içecek olarak kullanılıyor, çiftliğimizde biz bu endemik türü üreterek Kahramanmaraş’ımıza katma değer kazandırmak istiyoruz, bu salep’in içerisindeki aroma Reha çok yüksek o nefis tadını hem avrupaya ihracat yapıp hemde ülkemizde istihdam sağlamak istiyoruz’’ dedi!

#Mado #Salep #Aksu Haber #aksu tv haber
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