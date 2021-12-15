Otomobilini satan aynı fiyata tekrar alamıyor

Fakat şişirilen fiyatlar sebebiyle otomobilini satan vatandaş, aynı otomobili bir aydan daha kısa bir süre içerisinde bile aynı fiyattan satın alamıyor.

Vatandaşlar, sattıkları otomobili 1 hafta sonra bile aynı fiyatta alamıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Turan Demirciler, Piyasada şu anda hareketliliğin olduğunu fakat bu hareketliliğin esnaflar arasında daha yoğun döndüğünü söyleyerek İnsanlarda hala piyasanın yükselme beklentisinin mevcut olduğuna dikkat çekti.