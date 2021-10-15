Özçam Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugün ki konuğu ÖZÇAM Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 12:42 15.10.2021, 16:31
Programda küresel anlamda gıda sektöründeki artışı değerlendirdi
Çam, Konuşmasının devamında, fiyat artışını önlemek için alınabilecek tedbirleri anlattı.
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