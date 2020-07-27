Genç çiftler düğün planları yapmadan önce mutlaka bu salona uğramanız lazım.



Hem çevre bakımında hem de kalite konumunda büyük bir başarı elde etme yolunda ilerleyen Pamira Grand Meva, Pamira Grand Lina salonları ve kına konağı

hayalleri süslemeye devam ediyor.



Şık tasarımları, iç ferahlıyla herkesin gözünü kamaştıran PAMİRA GRAND DÜĞÜN salonu genç çiftlerin tek adresi oldu.





İşadamı Arif Mercimek tarafından Afşin ilçesine kazandırılan Pamira Grand düğün salonu bölge halkının hizmetine sunuldu.

Afşinli genç çiftlerin hayalini süsleyen Pamira grand düğün salonu 24 bin metrekareye inşa edilerek herkesin rahatça oyun oynayacağı ve eğlenebileceği bir mekan haline getirildi.



Bölgenin en büyük düğün salonu olma özelliğini taşıyan Pamira Gand düğün solunu içerisine girildiğinde ise şık ve kaliteli tasarımları ile herkesi adeta ilgisini çekiyor.



Pamira Grand düğün solunu güler yüzlü personelleri ve lezzetli menüleri ile de Afşinlilerin damak tadında adeta taht kuruyor.



İşadamı Arif Mercimek düğün salonunun yanı sıra arabalar için özel Park alanları, çocuklar için çocuk oyun alanları yaparak müşterilerinin memnun ayrılmasını sağlamak amacıyla Afşin halkına nezih bir işletmeyi kazandırdıklarını söyledi.

HABER: GÖKHAN ÇALI