Pandemi Döneminde İHH’nın Kahramanmaraş’taki Faaliyetleri
İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, pandemi Döneminde İHH’nın Kahramanmaraş’taki Faaliyetlerini Aksu Haber’e Değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2020, 15:12
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Bülbül konuşmasında, pandemi döneminin başlamasından bu yana 2500’e yakın kumanya yardımı, ramazan ayında iftar yemekleri ve yetim çocuklarına kıyafet yardımında bulunduklarını belirtti
Sadece Kahramanmaraş’a değil ihtiyaç sahibi ülkelere de yardımda bulunduklarını ifade eden bülbül, Nijer’e 400 kumanya yardımı ve Suriye’ye gıda tırları gönderdiklerini söyledi.
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