Pandemi Döneminde İHH’nın Kahramanmaraş’taki Faaliyetleri

Bülbül konuşmasında, pandemi döneminin başlamasından bu yana 2500’e yakın kumanya yardımı, ramazan ayında iftar yemekleri ve yetim çocuklarına kıyafet yardımında bulunduklarını belirtti

Sadece Kahramanmaraş’a değil ihtiyaç sahibi ülkelere de yardımda bulunduklarını ifade eden bülbül, Nijer’e 400 kumanya yardımı ve Suriye’ye gıda tırları gönderdiklerini söyledi.