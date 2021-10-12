Pazarcık belediyesinden Tetirlik Mahallesi’ne halı saha!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 14:53 12.10.2021, 18:15
Spora her platformda destek veren Başkan Yılmazcan bu kapsamda bir çalışmayı daha gençlerin hizmetine sundu.
Pazarcık Belediyesi tarafından Tetirlik Mahallesinde yapımı tamamlana halı saha çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan burada vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Yapılan ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını dile getirdi.
Tetirlik mahallesi muhtarı Hüseyin Özdemir ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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