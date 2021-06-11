Pazarcık Gençlik Merkezi Gönüllere Dokunmaya devam ediyor.

Pazarcık Gençlik Merkezi Personelleri Merkezim Her yerde etkinliği kapsamında gönüllü gençlerle Kahramanmaraş il merkezine 60 km, Pazarcık ilçe merkezine 38 km mesafede bulunan Pazarcık ilçesinin Evri mahallesinde bulunan Osman Gazi İlk-Ortaokulunda öğrencilere, gençlere unutamayacakları anlar yaşattılar.

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2021, 12:00 11.06.2021, 17:30

Önce Bahçede bulunan Voleybol Sahası, Basketbol Potaları ve oyun alanlarını elden geçirerek boyama ve saha çizgilerinin bakım onarımını yaparak gönüllere dokunan gönüllü gençler akabinde Pazarcık Gençlik Merkezi hesabından, yaptıkları çalışmaları özetleyen kısa videolu mesaj göndererek Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl müdürü Cemil BOZ’u Osman Gazi İlk-Ortaokulunda Voleybol maçı oynamak üzere davet ettiler.

Gençlerin bu davetine kayıtsız kalmayan il müdürü Cemil BOZ sosyal medya üzerinden, “Ellerinize yüreğinize sağlık gönlü yüce gençler, Sizler yeter ki gönüller yapmaya devam edin, biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Eğlenceli bir maç için perşembe gününü sabırsızlıkla bekliyorum” yanıtını verdi.

Osman Gazi İlk-Orta okulunda 10 Haziran 2021 Perşembe günü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ, Pazarcık Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇİLO, Pazarcık Halk Eğitim Müdürü Mehmet ÇİLO, Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa DAĞLI, Okul Müdürleri Orhan TAŞ ,Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü/ Gençlik Merkezi Müdürlüğü personelleri, Pazarcık Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ,Evri Osman Gazi ilk-ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler.

Okul bahçesinde bazlama yapan hanımlarla sohbet eden Gençlik ve Spor İl müdürü CEMİL BOZ evracı alarak saç üzerindeki bazlamaları gençler için pişirdi devamında okul müdürlüğü ziyaretine geçen protokol ekibi program devamında gençlerle voleybol maçı yaptılar. Maçta protokol takımını gençler çok zorladıysa da kazanan dostluk oldu. Maç bitiminde Pazarcık Gençlik Merkezimizin hazırladığı ok talimi alanında okul öğrencilerimize ok talimi yaptırıldı. İlk oku Cemil BOZ atarak hedefi tam isabetle vurarak ne kadar maharetli olduğunu ortaya koydu. Çocuklar ok talimini o kadar sevdiler ki mutlulukları tarif edilemezdi.

Pazarcık Halk Eğitim Merkezi olarak Gençlik merkezinde gitar eğitimi veren müzik öğretmeni Mislina ERYILMAZ okuldaki çocuklar ve gençlere gitar keman dinletisi yaptı çocuklar şarkılar söyledi gönüllerince eğlenip oyunlar oynadılar.Program bazlama-ayran ikramıyla sona erdi.

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