Pazarcık Millet Bahçesi tamamlanıyor

Kentin hemen her ilçesinde çok fonksiyonlu kullanımlarıyla ön plana çıkan Millet Konağı ve Millet Bahçesi konseptinde yeni sosyal tesisler kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’taki dev projesini de tamamlıyor. İlçenin tümüne hâkim yükseklikteki Bağdınısağır Mahallesi’ne konumlandırılan tesiste, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve oyun grupları montajları tamamlanırken; ağaçlandırma ve peyzaj için toprak hazırlıkları sürüyor. Toplamda 95 bin metrekare alana sahip devasa tesiste, yöresel ürünlerin tanıtılmasına olanak tanıyacak bölümlerin inşalarında betonarme çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, tesisin kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor. Genişliği itibariyle bölgenin en büyüğü olan rekreasyon alanı, ağaç ve bitki türünün oluşturacağı devasa yeşil alanlarıyla ilçeye nefes aldıracak.