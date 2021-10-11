Pazarcık'ta masa tenisi turnuvası düzenlendi!
Amatör Spor Haftası münasebetiyle Pazarcık Belediyesi ve Pazarcık İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Masa Tenisi turnuvası düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.10.2021, 16:10 11.10.2021, 18:35
Gençlik Spor Müdürlüğünde düzenlenen turnuvaya Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Gençlik spor Müdürü Mustafa Dağlı, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
Turnuva sonunda konuşma yapan Gençlik spor Müdürü Mustafa Dağlı sporun çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Sporun ve Sporcuların her daim yanında olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise sürekli spor yapmak gerektiğini vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından Masa Tenisinde dereceye giren sporculara Başkan Yılmazcan tarafından ödülleri ve hediye çeki takdim edildi.
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