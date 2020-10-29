Pazarcık’ta 29 Ekim kutlamaları! Vatandaşlar heyecana ortak oldu

Pazarcık’ta Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 15:53
Pazarcık’ta 29 Ekim kutlamaları! Vatandaşlar heyecana ortak oldu

İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Resepsiyona, Pazarcık İlçe Kaymakamı Adil Nas, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ve kurum amirleri katıldı.

Covid-19 nedeniyle iptal edilen tören etkinliklerini pazarcık Belediyesi, süslediği araçlarla, vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşattı.

#Kahramanmaraş #Pazarcık #Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü
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