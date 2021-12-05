Pazarcık’ta domuz sürüsü faciaya yol açıyordu!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde domuz sürüsüne çarpan iki otomobilde maddi hasar oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 15:34
Plakası ve sürücü isimleri öğrenilemeyen bir otomobil, Pazarcık istikametine seyir halindeyken yoldaki domuz sürüsüne çarptı.
Bu sırada karşı yönden gelen ve Kahramanmaraş'tan Malatya istikametine giden T.Y. idaresindeki otomobil de domuz sürülerine çarptı. Araçlardaki 6 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobillerin çarptığı 6 domuz telef oldu.
Kaza sonrası D-360 karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazada otomobillerden birinin değerinin 2 milyon, diğerinin ise 900 bin lira olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yol ortasındaki domuzlar ve kazaya karışan otomobiller yol dışı edildikten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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