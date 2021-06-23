Pazarcık’ta ulaşım yatırımları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesine bağlı mahallelerde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından tamamlanan çalışmalarla Kahramanmaraş – Gaziantep sınırında bulunan Göl Obası mevkiine 5 bin metrekarelik kilit parke ve bordür inşası tamamlandı. Çalışma gerçekleştirilen bir diğer adres olan Hürriyet Mahallesinde ise toplamda 6 bin metrekarelik kilit parke ve bordür uygulaması devam ediyor. Ayrıca zemin çalışması tamamlanan yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Hürriyet – Payamlı grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması yapılarak ulaşımda konforun sağlanması hedefleniyor. Hürriyet Mahallesi sakinlerinden Mustafa Çolak çalışmalara ilişkin, “Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarımız son derece güzel ve kullanışlı hale geldi. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.