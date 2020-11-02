Pekmez, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor!
Kahramanmaraş tarihi kapalı Çarşıda, kış ayların gelmesiyle birlikte vitrinleri süsleyen pekmez, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 18:00
Farklı meyvelerden üretilen pekmez kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında tüketiliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiren pekmez vücudun ısı dengesini sağlıyor. Soğuk havalarda vücudun direncini artırarak adeta bir kalkan görevi gören pekmezin ise birçok çeşidi var.
Esnaf Erkan Akçakale, Kış aylarında pekmezin vatandaşın sofrasında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyledi.
Akçakale; üzüm, tut pekmezi kış mevsiminde ilgi gördüğünü ifade ederek "Genelde kahvaltılarda pekmez tüketiliyor. Akşam yemeklerinde de yenmesinde bir sakınca yok. Pekmez faydalı bir ürün olduğu için sabah akşam tüketilebilir. Soğuk algınlığı için üzüm ve tut pekmezi tüketilmesi tavsiyesi ediyoruz" dedi.
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