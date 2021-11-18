Piyasa, sıfırdan pahalı ikinci el ilanlarıyla doldu taştı
Araç fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, bayiiden sıfır araç alabilen hemen ilana çıkıyor. Bu nedenle, 2. el araçlar sıfırdan pahalı olarak karşımıza çıkıyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:38 18.11.2021, 18:11
Çip kriziyle başlayan 0 araç krizi, al-sat’çı diye tabir edilen kişilerin devreye girmesiyle farklı bir boyut kazandı. Piyasa sıfırdan pahalı ikinci el ilanlarıyla doldu taştı.
Vergi mükellefi olmayan al-satçılar yüzünden araç fiyatların arttığını söyleyen Galerici Ahmet Kar, araç fiyatlarının yakında zaman da düşeceğini beklemiyoruz dedi.
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