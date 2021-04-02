Piyasalarda son durum
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve getirilen sıkı tedbirlere karşın ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Peki, piyasalar haftayı nasıl kapattı, ayrıntılar haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 18:17
TCMB'nin "yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği" mesajını korumasının da kur tarafına pozitif yansıdığını vurgulanıyor.
ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların birçoğu kapalı olacak, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verileri takip edilecek.
Peki, Türkiye’de bu hafta hangi piyasalarda hangi veriler takip edildi, piyasalar haftayı nasıl kapattı ve gelecek hafta için beklentiler neler Kuyumcu Akif Zabun Aksu Haber’e anlattı.
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