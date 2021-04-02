Piyasalarda son durum

TCMB'nin "yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği" mesajını korumasının da kur tarafına pozitif yansıdığını vurgulanıyor.

ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların birçoğu kapalı olacak, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verileri takip edilecek.

Peki, Türkiye’de bu hafta hangi piyasalarda hangi veriler takip edildi, piyasalar haftayı nasıl kapattı ve gelecek hafta için beklentiler neler Kuyumcu Akif Zabun Aksu Haber’e anlattı.