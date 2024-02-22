Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.

TCMB, şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Bu kararla Haziran 2023'te başlayan faiz artışı son bulmuş oldu.

Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Enflasyonun ocak ayında öngörülen şekilde yükseldiğini belirten TCMB, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.