ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hamleleri altın piyasasında hareketliliğe neden oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından eylül ayı faiz kararını duyuran Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.

Enflasyonun hedeflenen oranın üzerinde kalmaya devam etmesine dikkat çeken banka, bu faiz artırımının enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceğini vurguladı. Ancak Fed'in bu hamlesi ve sonrasındaki açıklamalar değerli metallerde ani bir satış dalgasını tetikledi.

Ons ve Gram Altında Sert Kayıp

Karar öncesi piyasalarda pozitif bir seyir izleyen ve yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4 bin 353 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, kararın ardından hızla geriledi. Yapılan açıklamaların ardından ons altın yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 243 dolara kadar çekildi.

Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da doğrudan yansıdı:

Karar Öncesi: Gram altın yüzde 1,4'lük bir yükselişle 6 bin 812 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Karar Sonrası: Yaşanan sert geri çekilmenin ardından gram altın fiyatı 6 bin 642 TL seviyelerine kadar indi.

Güncel Altın Fiyatları (Saat 09.30 İtibarıyla)

Gram altın 6.723 TL Çeyrek altın 10.968 TL Cumhuriyet altını 43.719 TL Ons altın 4.297 dolar Yarım altın 21.930 TL Tam altın 44.202 TL

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, Fed'in gelecek dönemdeki adımlarını ve altın fiyatlarının yeniden tırmanışa geçip geçmeyeceğini yakından izlemeye devam ediyor.