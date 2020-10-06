Plazma bağışınla insanlık kazanacak!

Gönüllülük esasına dayalı bağışlar yurt genelinde devam ediyor. Kahramanmaraş Kan Bağış Merkezi Müdürü Okan Erdoğan ise vatandaşlara bir çağrıda bulundu.

İmmün plazma yönteminde iyileşen hastalardan bağış yoluyla kan alınıyor. Antikor gelişen plazma, koronavirüs hastalarına veriliyor.

Uzmanlar, plazma sıkıntısı yaşanmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

