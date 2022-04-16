Probis market, 365 gün hesaplı alışveriş imkânı sunuyor!

Özellikle müşterilerinin a’dan z’ye aradığı tüm ihtiyaçlara cevap veren Probis Market, sepet alışverişlerinde kasada net %5 indirim imkânı sağlıyor.

Ramazan ayıyla birlikte de Probis Market, her bütçeye uygun alışveriş çeki ve ramazan paketleri oluşturuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Probis Market Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ali Börekçi vatandaşları, hesaplı alışverişin adresi Probis Market’e davet etti.